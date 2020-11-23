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مسؤولة بالصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون متاحا لكل شخص

هديل هلال
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:38 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:38 م

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي بوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ترحب بلقاح كورونا الذي يثبت فعالية كبيرة ومأمونية، لافتة إلى أن هناك مجموعات في الغرب ضد اللقاحات بشكل عام.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هذه المجموعات تقتنع أن المناعة الطبيعية أفضل، معلقة: «لا نرحب بهذا الفكر، والمنظمة مع إتاحة اللقاح بالشكل والقدر والمأمونية والفاعلية بشكل كاف».

وأشارت إلى أن لقاح كورونا لن يكون متاحًا لكل شخص، فضلًا عن إعطائه للفئات ذات الأولوية، موضحة أن «زيادة الحاصلين على اللقاح تنتشر المناعة الطبيعية بين البشر».

ولفتت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى أن المناعة الطبيعية تساهم في تحويل «كوفيد - 19» إلى فيروس موسمي كالإنفلونزا، قائلة إنها تنهي تأثيره كجائحة.

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