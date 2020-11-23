أرمينيا تتنازل لأذربيجان عن أكثر من 120 بلدة وقرية في المنطقة المتنازع عليها بينهما

تنازلت أرمينيا عن السيطرة على أكثر من 120 بلدة وقرية ومحليات أخرى في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها لأذربيجان وفقا لاتفاق سلام، حسبما ذكرت وسائل إعلام أرمينية رسمية اليوم الاثنين.

وأنهى اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري بين أرمينيا وأذربيجان والقوة الإقليمية روسيا، تصعيدا استمر ستة أسابيع في القتال والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص.

وتشمل الأراضي التي تم التنازل عنها مدينة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية - المسماة شوشا في أذربيجان- وفقا لقائمة تضم 121 محلية تم التنازل عنها، نشرتها وكالة الأنباء الأرمينية الحكومية أرمينبرس.

وعجّل استيلاء القوات الأذربيجانية على تلك المدينة الرئيسية بموافقة أرمينيا على اتفاق السلام في 9 نوفمبر، والذي تم توقيعه بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النصر في معركة المدينة.

وتنشر روسيا، التي لم تكن طرفا في الصراع، ما يقرب من 2000 جندي لحفظ السلام في منطقة ناجورنو كاراباخ بموجب اتفاق السلام في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتعتبر الأمم المتحدة منطقة ناجورنو كاراباخ، التي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية منذ ربع قرن، جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.