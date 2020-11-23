 صحة فلسطين: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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صحة فلسطين: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 1:43 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 1:43 م

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و1558 إصابة، و517 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين- أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت أن هناك 52 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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