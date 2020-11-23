صحة فلسطين: 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و1558 إصابة، و517 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين- أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت أن هناك 52 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.