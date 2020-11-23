الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساهمة قدرها 183 مليون يورو لتخفيف ديون 29 بلدا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن مساهمة مالية قدرها 183 مليون يورو لتخفيف ديون 29 بلدا من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.



جاء ذلك عقب اختتام قمة العشرين التي عقدت في السعودية عبر "الفيديو كونفرانس".. حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.



جدير بالذكر أن هذه الأموال ستصب في موازنة صندوق الائتمان لإدارة الكوارث التابع لصندوق النقد الدولي، في مسعى من طرف الأوروبيين لتمكين الدول المعنية من تخصيص ما يكفي من الموارد للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد.



وتعتبر اليمن الدولة العربية الوحيدة المشمولة بهذا القرار، والذي يخص أيضا دولا إفريقية وأخرى في المحيطين الهندي والهادئ.