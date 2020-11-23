السودان: تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، فيما تم شفاء 10 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 196 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 9 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 16 ألفا و52 حالة، بينها 1197 وفاة، و9737 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وفي غضون ذلك، نعت وزارة الصحة 7 أطباء توفوا بفيروس كورونا، لافتة إلى أنهم من الجنود المجهولين الذين يقفون كحائط صد أمام فيروس فتاك، من أجل المحافظة على حياة الناس.