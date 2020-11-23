فريق بايدن الانتقالي: بلينكن وزيرا للخارجية وجون كيري مبعوثا لقضايا المناخ

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أعلن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين، أنه سيتم تعيين الدبلوماسي المخضرم ومسؤول الأمن القومي أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، وذلك إلى جانب الإعلان عن مناصب رئيسية أخرى في السياسة الخارجية.

وسيتم تعيين وزير الخارجية الأسبق جون كيري مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ وسيكون عضوا في مجلس الأمن القومي. وسيسعى بايدن إلى العودة للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وسيتم تعيين ليندا توماس جرينفيلد سفيرة لدى الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تصبح أفريل هاينز مديرة للاستخبارات الوطنية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وسيتم تعيين أليخاندرو مايوركاس لرئاسة وزارة الأمن الداخلي، وهو أول شخص من العرقية اللاتينية يحظى بهذه الوظيفة، التي تشرف على وكالات إنفاذ القانون والهجرة .

وقال الفريق الانتقالي إن جيك سوليفان سيصبح مستشار الأمن القومي.

وستحتاج جميع المناصب على مستوى مجلس الوزراء إلى موافقة مجلس الشيوخ.