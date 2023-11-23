إعلام عبري: إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بإطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان تجاه مستوطنات شمال إسرائيل.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أنه «تم إطلاق نحو 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى، في قصف هو الأعنف منذ بداية الحرب».

وتجددت الاشتباكات المستمرة منذ 46 يوماً تقريباً على الحدود بين لبنان وإسرائيل، إلا أن التصعيد كان سيد الموقف، خلال الساعات الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف العديد من البنى التحتية والمواقع العسكرية والخلايا المسلحة لحزب الله، مساء الأربعاء، أدى إلى مقتل 6 عناصر، فردّ الأخير مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة عبر قصف مواقع وقوات إسرائيلية على امتداد الحدود.

وأكد حزب الله إصابة قواته لـ15 استهدافاً طالت مواقع وثكنات عسكرية إسرائيلية على الحدود، وهي: البغدادي، ‏والعاصي، والمنارة، والمرج، وتل الطيحة، والمالكية، وبياض بليدا، وراميا، بالإضافة إلى ثكنة يفتاح وثكنة ميتات، محدثا فيها إصابات مباشرة.

وأعلن استهداف تموضعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط مواقع الراهب، والبغدادي، وحرش حانيتا، وثكنة زرعيت، بالإضافة إلى فريق لوجستي في موقع بياض خلال قيامه بأعمال صيانة، لافتاً إلى استخدام أربعة صواريخ من نوع «بركان» تحمل أوزانا كبيرة من المتفجرات، تصل إلى نصف طن، وفقا للوكالة الرسمية اللبنانية للإعلام.