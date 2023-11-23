تقدم بطيء في عملية إنقاذ 41 عاملا علقوا بنفق في الهند

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لم تحرز جهود إنقاذ 41 عاملا علقوا في نفق طريق سريع تحت الإنشاء في ولاية أوتارخاند بشمال الهند لـ12 يوما، سوى تقدما بطيئا.

وقالت السلطات إن عمال الإنقاذ تعرضوا لانتكاسات خلال محاولاتهم للوصول إلى العمال بآلة حفر، حيث واجهوا مواسير حديدية وغيرها من العراقيل.

وأظهرت اللقطات المصورة من قناة "ان دي تي في" التلفزيونية أن سيارات الإسعاف تنتظر في الموقع اليوم الخميس.

وقال أرنولد ديكس، رئيس الرابطة الدولية للأنفاق والمساحات تحت الأرض، إن عملية الإنقاذ صعبة بشكل لا يوصف.

وتتمحور الخطة حول دفع أنابيب إلى الأنقاض التي يمكن للرجال التسلق من خلالها لتكون بمثابة "باب"، حسبما وصفها ديكس. ولفت إلى أن "هناك خطرا أن تنهار كل جهود الانقاذ مجددا".

وانهار جزئيا النفق الذي يبلغ طوله 5ر4 يلومتر الذي كان تحت الإنشاء في 12 نوفمبر عقب انهيار أرضي. ويقع في منطقة مليئة بالمعابد الهندوسية القريبة من بلدة أوتاركاشي.