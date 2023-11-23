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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مجمع الشفاء في غزة

غزة - بترا
نشر في: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: الخميس 23 نوفمبر 2023 - 10:10 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، قال الطبيب في مستشفى الشفاء، خالد أبو سمرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مدير المجمع وعددا من الكوادر الطبية، مشيرا إلى أن أبو سلمية كان قد رفض أمرا بإخلاء المستشفى في 18 نوفمبر الجاري بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قسم الطوارئ في المستشفى وقامت بعمليات تفتيش بداخله، لافتا إلى أن 3 أطباء و4 ممرضين فقط يقدمون الرعاية للمرضى البالغ عددهم 180 مريضا ما زالوا عالقين بالمستشفى.


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