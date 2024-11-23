عبد المنعم سعيد: أفكار ترامب للمنطقة لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن أولوية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ستكون إحداث تغيير في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعيينات التي يعلنها ترامب بشأن إدارته تفيد بأنه يسعى إلى إعادة تشكيل مؤسسات وهيئات الولايات المتحد.

وتابع: «فيما يخص الشرق الأوسط، الأمر لن يأخذ منه الكثير من الوقت، فمن الممكن أن يبذل مساعي للتهدئة، أو يرسل مبعوثيه للتعرف على الوضع في المنطقة، لكن الجزء الأكبر من مرحلة ولايته الأولى سينصب التركيز فيها على تغيير الولايات المتحدة من الداخل».

وتحدث عن العلاقات الأمريكية - العربية في عهد ترامب، قائلًا إنه قبل أن تنتهي ولايته الأولى كان عقد اتفاقيات إبراهام، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الجولان السوري لها.

وتابع: «قبل الانتخابات تحدث ترامب عن أن مساحة إسرائيل الجغرافية صغيرة، مما يوحي بأن لديه مجموعة من الأفكار والحلول للوضع الراهن في المنطقة، لن تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية، كما أنه حث إسرائيل على القضاء على حزب الله و حماس».