الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد: محمد رحيم ارتاح خلاص

بكلمات حزينة، ودع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، الملحن محمد رحيم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ45 عاما.

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد رحيم ارتاح خلاص، تمن الضغط على الإحساس، الموت، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه".

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم قد تعرض لوعكة صحية، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان محمد رحيم قد احتفل منذ أيام قليلة بتصدر أغنية "وغلاتك" لعمرو دياب تريند منصات الموسيقى المختلفة، حيث كتب عبر منصة إكس: "سبحان الله، وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم".