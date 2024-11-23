أسامة كمال: توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يوفر على الدولة أكثر من ملياري جنيه

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنّ وزارة البترول دائمًا ما كانت تعمل على توصيل الغاز بالمجان لجميع المنازل وبعد عام 2006 ظهر بند مهم في الموازنة وهو دعم الوقود، مشددًا على أنه بدأ يحدث إقرار رسوم على توصيل الغاز وتكون بالتقسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت: «في الفترة الأخيرة، حدث انفلات في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ومعظم مكونات الغاز الطبيعي لها مواصفات خاصة لا تتوافر في بعض المكونات المحلية ويتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.»

وأشار إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز بـ400 جنيه والدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل تكلفة أنبوبة البوتاجاز.

وأوضح أن توصيل الغاز يوفر على الدولة الكثير فيما يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، متابعا: «يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل».