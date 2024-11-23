نعى الفنان تامر حسني، الملحن محمد رحيم الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "رحل اليوم صاحب أعظم، موهبه موسيقية في التلحين، في آخر ٢٥ سنة الموسيقار محمد رحیم نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة".

وأضاف: "صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله صديقي وأخي، محمد رحيم عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة الشيخ زايد، إنا لله وإنا اليه راجعون".

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم قد تعرض لوعكة صحية، في يوليو الماضي، كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود، زوجته عن دخوله العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان محمد رحيم قد احتفل منذ أيام قليلة بتصدر أغنية "وغلاتك" لعمرو دياب تريند منصات الموسيقى المختلفة، حيث كتب عبر منصة إكس: "سبحان الله، وغلاوتك أول لحن عملته في حياتي 1998، تعود وتتصدر الواجهة من أول وجديد في العالم".