وزير الدفاع الصومالي: حريصون على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية

أكد حسن علي محمد وزير الدفاع الصومالي اليوم /الاثنين/ حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية ورئاستها للإتحاد الإفريقي..مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الصومالي اليوم إلى الهيئة العربية للتصنيع استقبله خلالها الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة ، حيث بحثا أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الصومال الشقيقة.

تأتي هذه الزيارة في ظل إستراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية ، واستثمارا للنتائج الإيجابية التي توصلت اليها اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا بمشاركة وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول الإفريقية الشقيقة.

وأثنى وزير الدفاع الصومالي ، خلال المباحثات التي حضرها السفير توفيق أحمد عبدالله سفير الصومال بالقاهرة واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، على مُبادرة الرئيس السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع .. أشاد الوزير الصومالي بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والإستراتيجية الهامة بالقارة الإفريقية..مشيرا أنه لمس مدى تطورتكنولوجيا التسليح بالمعدات الدفاعية التي تنتجها الهيئة أثناء تفقد جناحها بالمعرض الذي أقيم علي هامش أعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية.

وقال : إن الصومال تتطلع لمشاركة العربية للتصنيع في مشروعات التنمية بالصومال خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية .. مشيرا أنه درس مع المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع إمكانية فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة الصومال وخاصة منتجات الهيئة المتميزة في شتي المجالات التنموية كخطوة هامة في طريق التعاون البناء بين دول القارة.

ومن جانبه.. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تلك الزيارة بهذا الزخم ، تعكس عمق الروابط بين مصر وكافة دول إفريقيا وذلك انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تحرص على أهمية مد جسور التقارب والتعاون بين دول القارة وإعادة الدفء في العديد من المجالات .. مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية.

وقال : "بحثنا المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة الصومال خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء"..مُشددا على أهمية التدريب في العديد من المجالات وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية الصومال بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وعقب انتهاء المباحثات المشتركة .. قام وزير الدفاع الصومالي بجولة بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة حيث أطلع الوزير الصومالي على أحدث خطوط الإنتاج للألواح الشمسية، وتعرف على خطط الهيئة العربية للتصنيع في مشروعات الطاقة المتجددة محليا وداخل القارة الإفريقية.

وفي ختام زيارته للهيئة العربية للتصنيع..أشاد الوزير الصومالي بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي.. معربا عن تمنياته بأن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكامل تكنولوجيا بين الصومال والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع في كافة المجالات من أجل التغلب على التحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية ومكافحة الإرهاب.



