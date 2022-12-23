كوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا بالذخيرة

نفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة تقريرا إعلاميا يابانيا عن إرسالها ذخائر إلى روسيا عن طربق السكك الحديدية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لم تفصح عن اسمه، قوله إن كوريا الشمالية لم تكن لديها أي صفقات أسلحة مع روسيا التي شنت حربا مع أوكرانيا.

وقال المسؤول في بيان باللغة الإنجليزية إن "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية بأن كوريا الشمالية قدمت ذخائر لروسيا هو قمة السخف والتضليل ولا يستحق أي تعليق أو تفسير"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت صحيفة طوكيو شيمبون اليابانية قد ذكرت، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية نقلت قذائف مدفعية وذخائر أخرى عبر قطار يربط بين مدينة راسون الحدودية الشمالية الشرقية في كوريا الشمالية وخاسان في روسيا المجاورة.

وبشكل منفصل، قالت واشنطن يوم الخميس إن كوريا الشمالية سلمت أسلحة أولية لمجموعة فاجنر وأن المرتزقة، الذين يقاتلون مع القوات الروسية في أوكرانيا، سددوا ثمنها.

وقال مدير الاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تفترض أن كمية المعدات التي تم توريدها إلى فاجنر لن تغير من ديناميكيات ساحة الحرب، لكنها تخشى من قيام كوريا الشمالية بتقديم المزيد من المعدات العسكرية.

يذكر أن تصدير الأسلحة الكورية الشمالية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.