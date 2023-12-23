كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شمال مدينة خانيونس واشتعال النيران فيها.

وقبل قليل، قالت إن عناصرها تمكنوا من إيقاع 4 سيارات جيب عسكرية إسرائيلية في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، أن عناصرها فجروا حقلًا مركبًا من العبوات المضادة للأفراد والدروع بالسيارات الأربعة، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها.

وأشارت إلى «تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة (الياسين 105)، واستهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ (رجوم) وقذائف الهاون من العيار الثقيل».

ولفتت إلى أن «طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، وإصابة ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.