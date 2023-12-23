علق الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، على بيان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حول انعدام مؤشر الأمن الغذائي في قطاع غزة والذي يشير إلى أن «100 % من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع».



وقال خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الجمعة، إن عشرات آلاف من العائلات تتضور جوعا بمختلف أنحاء قطاع غزة جراء التهجير القسري لنحو 1.9 فلسطيني بالتزامن مع النقص الهائل والحاد بالمواد الغذائية.



ولفت إلى استيعاب مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة قرابة 1.4 مليون نازح، بينما يعاني نحو 400 ألف نازح من عدم وجود مأوى والإقامة داخل الخيام بالشوارع.



وأضاف أن الوكالة تتولى مسئولية توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين داخل مراكز الإيواء وخارجها بمعدل مرتين أسبوعيا، موضحا أن المساعدات تشمل المواد الغذائية الجاهزة مثل معلبات الفول والتونة بعض اللحوم والمياه.



وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة تتطلب عبور 500 شاحنة يوميا بحد أدنى، قائلا : «الآن العائلة المكونة من 6 أفراد تحصل على علبة فول وزجاجتين مياه كل ثلاث أيام، نلمس ظاهرة الجوع في كل شارع، الناس تريد حتى رغيف خبز».



ونوه أن إجمالي المساعدات الإنسانية لا تشكل سوى 5 % من احتياجات السكان، لافتا إلى أن عدد الشهداء والجرحى والمفقودين يصل إلى 80 ألف نسمة منذ بدء العدوان.