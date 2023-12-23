 الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم - بوابة الشروق
السبت 23 ديسمبر 2023 2:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 1:22 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 1:22 م
كشفت هيئة المعابر الفلسطينية، عن حركة المرور من معبر رفح البري أمس الجمعة من الاتجاهين.

وذكر بيان الهيئة، أن 418 من أصحاب الجوازات الأجنبية غادروا قطاع غزة و12 جريحا و10 مرافقين وإجمالي حركة المغادرة 440.

وأضافت الهيئة، أن المعبر استقبل من الأراضي المصرية مواطن وحالة وفاة و33 فردا من الوفد الأردني و23 وفدا أجنبيا وإجمالي الوصول 58.

وأما بخصوص حركة استلام شاحنات المساعدات الإنسانية، استلم الهلال الأحمر الفلسطيني 78 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح و8 شاحنات قطاع خاص عبر معبر رفح، و40 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك