الخارجية: مصر ستستمر في دعم قدرات الجيش المالي لمجابهة التحديات الراهنة

التقى السفير محمد الجمال سفير مصر لدى مالي، وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي ساديو كامارا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن السفير الجمال حرص خلال اللقاء على تهنئة وزير الدفاع المالي على زيارته الناجحة إلى مصر مطلع ديسمبر الجاري.

وسلط السفير المصري، الضوء على أهمية متابعة المخرجات التي انبثقت عنها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة تعتبر خطوة إيجابية نحو مزيد من التعاون بين الدولتين.

وأوضح السفير الجمال في هذا الصدد، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع مالي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدفاع والأمن.

وأضاف أن مصر ستستمر في دعم قدرات الجيش المالي لمجابهة كافة التحديات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع المالي بالزيارة الأخيرة إلى مصر وأثنى على حفاوة وكرم الاستقبال، وعبر في هذا الصدد، عن عميق تقديره لمواقف مصر المُساندة دائمًا لدولة مالي حكومة وشعبًا، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأضاف أن مصر دولة رائدة في القارة الإفريقية وشريك موثوق بالنسبة لجمهورية مالي، منوهاً إلى أن مالي تتطلع للاسفادة من الخبرات المصرية في المجال العسكري.

وأكد أن تعميق التعاون بين الدولتين في هذا المجال الحيوي، سينعكس إيجابيًّا على تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.