انتشال 6 مصابين بينهم سيدة مسنة من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار

صرح مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، بإصابة 6 أشخاص حتى الآن بينهم سيدة مسنة جراء انهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر، أن العديد من سيارات الإنقاذ البري والإطفاء التابعين لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، تتمركز بالمنطقة لاستكمال عمليات رفع ركام العقار المنهار، وكذلك وجود العديد من سيارات الإسعاف بالمنطقة.

وأشار المصدر، إلى الدفع بلوادر تابعة للمحافظة لرفع ركام عقار إمبابة المنهار، والبحث عن أي أشخاص مفقودين من العقار المنهار.

وتابع بأنه تم فصل الغاز الطبيعي بالموقع لتجنب أي مخاطر محتملة، فيما بدأ رجال الإنقاذ والإسعاف في رفع الأنقاض وانتشال أي محاصرين محتملين، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات لمعرفة أسباب الانهيار، وتم فرض كردون أمني حول موقع العقار لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من المنطقة.