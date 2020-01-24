«الوطنية للإعلام» تعلن عن تفاصيل الأحتفال بعيد الشرطة المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن الخريطة البرامجية الكاملة لاحتفال قنواتها التليفزيونية ومحطاتها الاذاعية بعيد الشرطة، والتي تتضمن باقة من البرامج المتميزة، وفترات مفتوحه علي الهواء مباشرة لنقل مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

التليفزيون المصري

أعد التلفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة للإحتفال بعيد الشرطة، عبر تطويع برامجها وسهراتها لتغطية مظاهر الإحتفال.

القناة الأولى:

تطوع القناة الأولي برامج "صباح الخير يامصر"و"الطباخ"و"الست هانم"و"مصر انهاردة" للإحتفال بعيد الشرطة، كما تعرض مجموعة الأغان الوطنية.

القناة الثانية:

تطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "ومصر جميلة "وبكرة لينا"و"حدث في مصر"و"علي أرض مصر"و"بنصبح عليك"و"برنامج ايامنا"و"قولوا للناس حسنى "و"ارادة مصرية "و"لكل الناس "و"اهل مصر"و"ابطال بجد "للإحتفال بعيد الشرطة.

القناة الفضائية:

تطوع القناة الفضائيه مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية أحتفال المصريين بعيد الشرطة المصرية ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر". ، " كل الكلام " ، " صناعة الأمل " ، "حكاية صورة " و "موال من بلدى" .

احتفال الإذاعة المصرية بعيد الشرطة

انتهت الإذاعة المصرية من اعداد خطة الاحتفال بعيد الشرطة حيث تقوم الشبكات الإذاعية بتغطية الاحتفال علي مدار اليوم كالتالي:

وتأتي احتفالية شبكة البرنامج العام عبر الحديث مع ضيوف الفترات المفتوحة عن هذا اليوم وما قدمته الشرطة تضحيات لحماية امن الوطن والمواطن ، سرد في مختلف البرامج عن الشرطة وأهمية دعمها لحفظ الاستقرار، افراد الفترات المفتوحة في ذات اليوم للاحتفال، إذاعة أغنيات مناسبة، تطويع البرامج المناسبة للاحتفال علي مدار اليوم ، إذاعة دراما من تراث البرنامج العام تتحدث عن الشرطة وقيمتها للوطن .

و تقدم فترة صباح الخير والتواصل مع المستمعين عبر الهاتف وتقديم ارق الكلمات المهنئة لرجال الشرطة لتضحياتهم واسترجاع ذكري الفداء والبطولة حينما تصدي رجال الشرطة للاحتلال الإنجليزي بمصرية حقة ووطنية صادقة لاتزال هي ما يجسد أداء هولاء الرجال حتي وقتنا الراهن الذي يواجهون فيه بالتعاون مع الجيش ، كذلك فترة ستوديو 2 من الساعة 12 حتي الساعة 1 و إذاعة مقاطع من كلمة السيد الرئيس بمناسبة عيد لشرطة.

وخلال اليوم يتم اذاعة مجموعة من الفترات المفتوحة واستضافة عدد من الضيوف البارزين مثل رئيس قطاع العلاقات العامة لوزارة الداخلية الحالي والسابق.

وسيتم إذاعة البرنامج الخاص "يوم الوفاء" وهو إنتاج جديد تقدمة الإذاعة المصرية خصيصاً للاحتفال بعيد الشرطة

بالإضافة الي تغطية للاحتفال التي إقامتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دار الهلال بمناسبة عيد الشرطة وتكريم اسر الشهداء والشخصيات البارزة ، و لقاءات مع كلا من د. ايمان يحي عضو المجلس القومي للمراة وعازفة الفلوت العالمية وتكريمها ، لقاء مع الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي ، والفنانة سميرة احمد وتهاني لابناء الشرطة .

وعلى إذاعة الكبار تقدم الفترة مفتوحة الأولي بعنوان "دايما يا مصر وحدتنا سر النصر" وحديث تكاتف الشعب خلف الجيش والشرطة لاستكمال التنمية المجتمعية وتستضيف اللواء أ. ح محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان ، اللواء أركان طارق الفني محافظ سوهاج ، الأستاذ نبيل التفاهني نائب رئيس تحرير الاخبار .

الفترة الثانية بعنوان "تحية وافرة للعيون الساهرة" و حديث حول التطلع للمستقبل من اجل الوطن وحفظ الامن القومي واجب علينا وتستضيف الفترة المفتوحة اللواء كمال عامر رئيس كلية الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، اللواء محمد الحسيني، اللواء مهندس سامي الخولي

فترة "أيد واحدة" وتستضيف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ، المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة . د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين .

وتقدم الشبكة الثقافية احتفالية تتناول فعاليات عيد الشرطة على مدار اليوم ومنها الفترة المفتوحة 15.30 : 16.45 تنناول تاريخ التكاتف بين الشرطة والشعب منذ حادثة دفاع الشرطة عن مقرها بمحافظة الإسماعيلية عام 1952 بالإضافة إلي إذاعة أغاني مناسبة للاحتفال بعيد الشرطة .

وعلي البرنامج الأوروبي البرنامج الإنجليزي يقدم استعراض الصباح من الساعة 7 الي الساعة 9 فقرة تتناول الحديث عن دور الشرطة وأهمية دعمها في مواجهة مخططات زعزعة امن واستقرار الوطن وامن المواطنين مع إذاعة عدد من الأغاني الوطنية .

فترة مفتوحة من الساعة 17.15 الي الساعة 17 فترة تتناول قصة عيد الشرطة وتخليد هذا اليوم لمعركة الإسماعيلية في عام 1952 ودور رجال الشرطة البواسل في حماية المصريين في هذه المعركة من استخدام البريطانيون كل مامعهم من أسلحة في مبني المحافظة .

البرنامج الفرنسي يقدم فقرة من برنامج استعراض الصباح تذاع يوم السبت 25 يناير للحديث عن دور الشرطة والتضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة .

حلقة خاصة من برنامج كوكتيل والذي سيذاع الساعة 8 مساءً لمدة ساعة للاحتفال بعيد الشرطة من خلال عرض مقدمة عن دور الشرطة قبل وبعد الثورة بالإضافة الي عرض اراء ومداخلات مع متخصصين في المجال الشرطي ( ضباط ومحللين ) .

البرنامج الألماني حلقة خاصة بمناسبة اعياد الشرطة وثورة 25 يناير وارتباطهما ببعضهما البعض والاحتفالات الشعبية وتأثير الثورة علي تاريخ مصر المعاصر .

وتأتي خطة شبكة صوت العرب حيث سيتم إذاعة أغاني اليوم وطنية لأعياد الشرطة ، تطويع عدد من البرامج منعا: برنامج صورة ، حدث في مثل هذا اليوم ، يومك سعيد ، صباح الخير ياعرب ، كما تذاع فقرات مفتوحة عن الاحتفال بعيد الشرطة والتضحيات التي قدمتها الشرطة في خدمة الشعب منها: "لقاء السبت" من الساعة 14.30 – 15.30 ، "بالعربي" من الساعة 21 – 22.30 ، "نقوش علي جدار الوطن" 23.15 -23.45

وجاءت خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط حيث ستذيع البرامج التالية :

"تعظيم سلام" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع الصحفيين وكبار الكتاب للحوار عن اهم ما تم انجازه خلال السنوات الماضية وما تحقق بالفعل علي ارض الواقع من امن واستقرار وامان .

"مصر الجديدة" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع الخبير الاقتصادي وائل النحاس عن اهم المشروعات والاستثمارات الحالية في تحسين وضع الاقتصاد المصري محليا وعالميا وايضا لقاءات مع المهندس هاني عقيل خبير طرق عن الإنشاءات والطرق الجديدة والكباري التي بناءها وتجديدها وتاثيرها علي السيولة المرورية وعلي سهولة الانتقال الداخلي ولقاءات مع الخبير السياحي نور بكر عن الأفواج السياحية التي زارت مصر خلال الآونة الأخيرة ووضع مصر السياحي وما كان هذا ليتحقق الا بعد الاستقرار الامني الذي تنعم به مصر .

"الغائب مستمر" مسابقة مع المستمعين تتضمن معلومات عامة خفيفة تتعلق باهم الاحداث التي مرت بها مصر عبر التاريخ حتي يومنا الحالي .

"صوت الشرق" استضافة احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء احتفالاً باليوم والغناء بما يطلبة المستمعون من أغنيات وطنية .

"فاكر لما" لقاءات مع ملحنين وشعراء عن اشهر الأغنيات الوطنية وارتباطها بمختلف المناسبات وتاثيرها في وجدان الناس .

"بوستر" فترة مفتوحة تتضمن أهم البوسترات وأفيشات الأفلام المتعلقة بالمناسبات الوطنية وايضا بوسترات الأغاني والمطربين.

"سينما 25 " تتضمن الفترة لقاءات مع النجوم عن اهم الأعمال ذات الطابع الوطني مثل عزت العلايلي – مدلين طبر – انعام محمد علي – محمد جمعة .

"غنوة مصر" فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع المطرب محمد ثروت وحوار عن اشهر الأغنيات الوطنية وتأثيرها في وجدان الناس وأثرها علي الشباب حاليا.

وتقدم شبكة الإذاعات الموجهة إذاعة لكلمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بتخليد ذكري بطولات الشرطة المصرية واذاعة ترجمتهها لجميع اللغات الأجنبية .

إذاعة حديث خاص بلغات البث المختلفة للتعريف ببطولات الشرطة المصرية ودورها في مكافحة الإرهاب والحفاظ علي امن وسلامة الوطن.

حلقة خاصة من برنامج "برلمانيات" بالمحطات العربية .

تسليط الضوء علي تضحيات جنود وضباط الشرطة من اجل الحفاظ علي الامن والاستقرار والقضاء علي الأرهاب من خلال البرامج المذاعة في هذه الايام ومنها استوديو القاهرة ومسئول يقول وبالمختصر المفيد ( عبري ) فقرات الربط (لغات متعددة ) ملتقي الأصدقاء ( تركي ) مجلة الشباب ( أوزبكي ) شعاع علي مصر ( بشتو ) ابداع وفنون ( دري ) ذاكرة الايام ( اندونيسي وأوردو ) دائرة المعارف ( فارسي ) صورة مصرية وأخبار مصر وحدث في مثل هذا الأسبوع ( إنجليزي) حديث الأسبوع ( سواحليي وهاوسا ) معا ضد الارهاب ( الفولاني ) حصاد الأسبوع ( أسباني وروسي في دائرة الضوء ( برتغالي ) ملامح مصرية ( انجليزي ) ، اذاعة الأغاني الخاصة بالاحتفال بعيد الشرطة ببرامج المنوعات .

قطاع القنوات الإقليمية

يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة في يوم ٢٥ يناير ٢٠٢٠ بعيد الشرطة المصرية ، حيث تطوع قنوات القطاع برامجها من أجل تلك المناسبة الوطنية في الذكري ال ٦٨ لعيد الشرطة المصرية ، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة علي مدار يوم السبت المقبل، ويتم إذاعة الأفلام التسجيلية و الدرامية، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع في هذا اليوم :

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة، برنامج اهل الجنة في حلقة بعنوان عينان لا تمسهما النار، برنامج لايف استايل وتعرض الحلقة دور الشرطيات في حفظ الأمن، برنامج الكاميرا بين الناس في حلقة خاصة باعياد الشرطة ، عرض فترة خاصة عن أعياد الشرطة، برنامج العاصمة و الناس ،برنامج ليالي القاهرة وعرض مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة بالشرطة المصرية، برنامج ع القهوة في حلقة مطوعة بمناسبة عيد الشرطة.

قناة القنال: برنامج صباح القنال في حلقة خاصة عن ذكري عيد الشرطة، برنامج مزيدا من التفاصيل، برنامج القنال اليوم وحلقة خاصة للاحتفال بذكري ٢٥ يناير عيد الشرطة ، برنامج علي فين، برنامج موال علشان القنال حلقة خاصة بعيد الشرطة.

قناة اسكندرية : برنامج صباح اسكندرية في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الشرطة وعرض لقاءات علي الهواء، إعادة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الشرطة، برنامج راجل واتنين ستات الذي يعرض فقرات وتقارير خارجية للاحتفال بعيد الشرطة، برنامج اسكندرية من تاني، عرض احتفالية وزارة الداخلية، برنامج اسكندرية مباشر ، برنامج حوار اليوم.

قناة الدلتا: برنامج صباح الدلتا في حلقة خاصة بعيد الشرطة ٢٥ يناير، برنامج جدد حياتك، برنامج علشان بكره أيضا حلقة مطوعة احتفالا باعياد الشرطة، برنامج بيت سعيد في حلقة خاصة عن الانتماء، برنامج دلتا مصر الذي يحتفل بالشرطة في حلقته، برنامج حكاية شهيد، برنامج اسهر معانا.

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة وحلقه خاصة عن عيد الشرطة و ٢٥ يناير، برنامج ارض الذهب، برنامج حياتنا في حلقة مطوعة لعيد الشرطة ، برنامج حلاوة الايد الشغالة، برنامج أحلامهم البسيطة، برنامج شارع الجنوب وحلقة خاصه بعيد الشرطة.

قناة الصعيد : برنامج صباح الصعيد وحلقة مطوعة عن احتفالات أعياد الشرطة ودورها في تأمين وحماية المواطن المصري، برنامج ست الستات حلقة خاصة عن دور الشرطة النسائية في الحماية و التأمين، برنامج بكل فخر، فترة مفتوحة عن احتفالات الشرطة ودورها في القضاء علي الجريمة وحماية المواطن والقضاء علي الإرهاب، برنامج شهادة تقدير حلقة مطوعة للاحتفال بالشرطة المصرية، برنامج آخر النهار في حلقة خاصة أيضا للاحتفال بعيد الشرطة.

هذا إلي جانب عرض القنوات للأفلام التسجيلية مثل :فيلم قصة شهيد، فيلم سيرة شهيد، فيلم خوارج العصر، فيلم عن الشرطة المصرية ودورها في القضاء على الإرهاب، بالإضافة للسهرات الدرامية مثل سهرة ذكاء شرطى، والأفلام السينمائية مثل فيلم المصلحة، وفيلم بورسعيد وفيلم حنفي الابهة، هذا بجانب عرض الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة علي مدار اليوم.