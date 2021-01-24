المغرب تؤكد قصف وحدات جيشها لمنطقة «الكركارات»

أكدت وزارة الدفاع الصحراوية أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت عملية مسلحة جديدة بمنطقة "الكركارات".

وأوضح بيان للوزارة صدر الليلة أن "الجيش الصحراوي وجه صواريخ استهدفت الثغرة غير الشرعية بالكركارات ومحيطها".

وكان شهود عيان ومسافرون عبر المعبر قد افادوا بأن صواريخ وقذائف استهدفت منطقة المعبر وسقط بعضها وانفجر في محيط المعبر. ولم ترد حتى الأن تقارير عن إصابات.

وذكر الشهود أن المغرب رد على مصادر القصف وتحرك طيرانه العسكري تجاه المكان وشوهد بالقر ب من بلدة " إينال " الموريتانية المتاخمة للصحراء الغربية. وهذه اول مرة يقصف فيها مقاتلو البوليساريو معبر " الكركارات" الحدودي بعد سيطرة المغرب الكاملة عليه في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.