وزير الصحة اليمني يبحث مع مسئول أممي تعزيز الشراكة

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استعرض وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للإسكان بعدن جان بول، عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وجوانب تعزيز الشراكة التي تعزز من فرص تقوية النظام الصحي باليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن بحيبح استمع إلى شرح لنشاطات الصندوق خلال الفترة المنصرمة وأماكن تدخلاته ونوعيتها وإسهاماته في تنفيذ وتحديث دليل الطوارئ التوليدية والوليدية.

وأشاد وزير الصحة اليمني بما يقدمه الصندوق من إسهامات تعزز من نجاح القطاع الصحي، مؤكدا أهمية الاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل المستدامة، بما يساهم في العناية بصحة الأم والوليد.

وأطلع الوزير اليمني على مشروع التعافي وتقوية القطاع الصحي الذي يغطي 9 مديريات في محافظات عدن وتعز ولحج، ويهدف لدعم الوزارة في تقديم خدمات صحية ذات جوده عالية.