هولندي وتركي يهددان انتقال مصطفى محمد إلى جالاطة سراي

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ذكرت تقارير صحفية هولندية أن نادي جالاطة سراي التركي، يرغب بشدة في حسم صفقة مهاجم جديد، ويفاضل مدربه فاتح تريم ما بين نيكولي يورجنسن مهاجم فينوورد، والتركي خليل درويش أوجلي مهاجم برينتفورد الإنجليزي.

وكان اسم النادي التركي قد ارتبط بمفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك لضمه في انتقالات يناير الجاري.

صحيفة داجبلاد الهولندية أشارت إلى أن مدرب جالاطة سراي يسعى لحسم التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية، بعدما تعثرت صفقة انتقال مصطفى محمد إلى صفوفه.

وتعثر انتقال مصطفى محمد في وقت سابق إلى سانت إيتيان بسبب اتهامات النادي الفرنسي لبعض الأطراف في الزمالك بالسعي للحصول على عمولة، ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء لإلغاء الصفقة.