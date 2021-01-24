كردستان العراق يحتج رسميا على فيلم إيراني حول عمليات التحرير من داعش

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، تسليم القنصل الإيراني لدى أربيل مذكرة احتجاج على فيلم إيراني عن معركة مخمور في محافظة نينوى خلال العمليات العسكرية ضد "داعش".



وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، سفين دزيي في تصريح صحفي، إن "الدائرة أبلغت القنصل الإيراني رسمياً باحتجاجنا على الفيلم وإيصال ذلك إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وأضاف: "لدينا علاقات صداقة تاريخية مع إيران ولا يمكن السماح لهذا النوع من تشويه الحقائق".



من جهته قال القنصل الإيراني في أربيل، نصر الله رشنودي، إن "الفيلم لا يعكس الموقف الرسمي لبلاده، وأن قاسم سليماني كان يكن احتراماً كبيراً للقادة الكرد، كما أن لدى إيران علاقات تاريخية معهم".



وأضاف، أن "السلطات الإيرانية تحقق بشأن الفيلم، وأن مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرف موقفنا الرافض لهذا الفيلم".



وقبل أيام عرض في إيران فيلماً وثائقيا اسمه (توكل) ومدته تسعة دقائق، عن دور قاسم سليماني في "حماية" أربيل من "داعش".



وتحدث الفيلم عن "استنجاد" بارزاني بسليماني في اتصال هاتفي لصد خطر التنظيم، وينتهي الفيلم بهبوط طائرة ينزل منها أشخاص على أنهما سليماني وأبو مهدي المهندس وعسكريين آخرين في أربيل.