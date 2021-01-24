مصادر كويتية: (كوتا) للقادمين لمدة أسبوعين لتجنّب إغلاق المطار

كشفت مصادر كويتية مسؤولة، عن أن قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الخاص بتقليص أعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي إلى ألف راكب يوميا، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل، يشترط (كوتا) محددة للدخول من كل دولة.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم تحديد السعة التشغيلية لعدد الركاب على كل رحلة طيران قادمة إلى الكويت، بواقع 84 راكبا من الإمارات، و63 راكبا من تركيا، و42 راكبا من السعودية والأردن ومسقط، و35 راكبا من البحرين والدوحة؛ وذلك لجميع الجنسيات، سواء من المواطنين الكويتيين أو الوافدين.

وأضافت المصادر، أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستقوم بإلغاء العديد من الرحلات وجدولة البعض الآخر، تنفيذا للتعليمات الصادرة من السلطات الصحية الكويتية، والطيران المدني، لافتة إلى أن توجيهات وزارة الصحة الكويتية نهاية الأسبوع الماضي كانت حازمة بضرورة إغلاق مطار الكويت الدولي، إلا أن الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للطيران المدني حالت دون تحقيق ذلك، بشرط تخفيض أعداد الركاب القادمين.