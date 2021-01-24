مشروب مملوء بالقنب تنتجه مزرعة الملكة إليزابيث ينفد من المتاجر: يصفي الذهن

قالت أحد المصادر المطلعة لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مشروبًا صحيًا مملوءًا بنبات القنب، نفد من أرفف متجر مزرعة كوينز الواقعة في منطقة وندسور بمقاطعة بيركساير الإنجليزية.

يأخذ المنتج العلامة التجارية "TRIP"، وهو يحتوي على 15 مليجراما من نبات القنب، ومعروض للبيع مقابل 2.19 جنيه إسترليني، في متجر المزرعة الملكية في وندسور.

وتتنوع نكهات المشروب الذي يحتوي على 21 سعرًا حراريًا، ما بين الخوخ والزنجبيل، بالإضافة إلى النعناع، ويقال إنها تمنح الفرد صفاء الذهن وتوازن الجسم.

وبينما كانت تبيع المزرعة المنتج في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفدت كل النكهات المعروضة.

وبحسب الصحيفة، تصدر هذه المشروبات عن متجر المزرعة، التي تديرها الملكة البريطانية إليزابيث، حتى أن المتجر باع الزجاجات بسرعة.

من بين الفوائد المدرجة على موقع الويب الخاص بالمنتج، هو أنه يمنح صفاء الذهن وتوازن الجسد والشعور بتوتر وقلق أقل وإنتاجية وإبداع أكثر.