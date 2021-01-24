التحفظ على 2180 عبوة مطهرات مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 2180 عبوة مطهرات طبية، مجهولة المصدر، قبل ترويجها في الأسواق، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسئول عنهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"، بحيازة كمية من المطهرات، مجهولة المصدر.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المصنع، وضبط المدير المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على المضبوطات، الغير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون مستندات، ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطنين، ومُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.