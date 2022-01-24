وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ في الجوف اليمنية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، نجاح طائرة F16 من تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية في مديرية الحزم بالجوف اليمنية، فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم، فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين، اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما، في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.