التحالف: اعتداء وحشي باليستي حوثي على جنوب غرب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الذي تقوده السعودية، مساء الأحد، عن "اعتداء وحشي" بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في إحدى القرى بمحافظة بجازان (جنوب غرب المملكة)، كما اعترض ودمر مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح التحالف في بيان له "أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية"، مشيراً إلى" إصابة مقيم بإصابة طفيفة، وفق تقرير أولي، والعمل جارٍ لتقييم الأضرار بالموقع".

كما أعلن التحالف بوقوع أضرار مادية في عدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد القرى، علاوة على إصابتين طفيفتين لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية والسودانية، معتبرا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأكد التحالف على أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.