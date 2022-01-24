الجيش اليمني يسيطر على أجزاء واسعة من مديرية حريب بمحافظة مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من إحراز تقدم جديد تجاه مناطق الحوثيين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن قوات العمالقة سيطرت على معظم أجزاء مديرية حريب، جنوبي مأرب، بعد هجمات عدة نفذتها ضد ميليشيا الحوثي".

وأشار المصدر إلى أن قوات العمالقة باتت على مشارف معكسر أم ريش ومشارف منطقة ملعاء، مؤكداً أنها ستكمل تحرير جميع مناطق الجبهة الجنوبية لمأرب وستتقدم باتجاه مديرية الجوبة لتحريرها من قبضة الميليشات.

وأكد المصدر، أن قوات العمالقة قطعت طريق ملعاء، وهو شريان مهم بالنسبة للحوثيين الذين يستقدمون عن طريقه تعزيزاتهم العسكرية التي تنطلق من مديرية الجوبة الخاضعة لسيطرتهم، إلى منطقة ملعاء وصولاً إلى مديرية حريب.

وأوضح المصدر أن هذا التقدم جاء بإسناد من مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية، والتي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي، مخلفة في صفوفها خسائر بشرية ومادية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

يأتي هذا التقدم، بعد أسابيع من سيطرة قوات العمالقة على كامل اجزاء محافظة شبوة، المحاذية لمأرب، عقب معارك عنيفة بين الجانبين.