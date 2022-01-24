الكويت تستنكر الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية والإمارات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات".

وشددت الوزارة، على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكدة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب شقيقتيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.