الأردن يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باتجاه الإمارات

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين صباح اليوم الاثنين، باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تمّ اعتراضهما من الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي".

وشدد على "تضامن ووقوف المملكة المُطلق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه الدولة، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين، اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما، في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.