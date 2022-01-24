 فيديو.. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه الإمارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه الإمارات

رويترز
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 6:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 6:50 ص

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

 

 

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