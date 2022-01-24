سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين، بأسواق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالى:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15150 جنيها.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15050 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15050 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

كما استقر حديد العشري 14500 جنيه.

بينما جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت المسلح ليسجل 1080 جنيها.

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1050 جنيها.

كما استقر أسمنت لافارج ليسجل 1050 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1025 جنيها.

واستقر أسمنت السويس ليسجل نحو 1065 جنيها.

واستقر أسمنت حلوان ليسجل 1070 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيها.

واستقر أسمنت السويدي ليسجل 1100 جنيه.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.