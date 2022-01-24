السودان يدين الاعتداء الحوثي على الإمارات والسعودية

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن إدانتها واستنكارها باشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة الحوثي اليمنية اليوم الإثنين، عبر إطلاق صواريخ باليستية ضد أهداف مدنية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وشددت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، على "أن استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الاعتداءات الغاشمة، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار، وسلامة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الاعتداءات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي".

وجددت وزارة الخارجية تأكيد: "موقف السودان الراسخ حكومة وشعباً إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين في وجه جميع أشكال العدوان التي تستهدف أمنهما واستقرارهما".

ويشارك السودان بقوات ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يدعم الجيش اليمني في قتاله لاستعادة المدن التي استولى عليها الحوثيون بقوة السلاح منذ عام 2014.

كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأثنين، عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

يشار إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي قد شهدت يوم 17 يناير الجاري انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين، فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن هذا الهجوم لن يمر بدون رد.