بريطانيا تسجل 74 ألفا و933 إصابة جديدة بكورونا و76 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 74 ألفا و933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 76 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و966 ألفا و838 إصابة، والوفيات إلى 154 ألفا و374 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 138 مليونا و308 آلاف و240 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.