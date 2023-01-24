صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري دوليبا، اليوم الثلاثاء، بأن كييف لا تنوي إبرام أي اتفاقيات مع موسكو بالقياس مع اتفاق مينسك.

وكتب كوليبا في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قائلا: "يجب عدم تكرار أخطاء عملية مينسك. في الواقع، يجب أن تكون بمثابة نموذج لكيفية عدم التفاوض مع روسيا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

واعترفت المستشارة الألمانية السابقة ميركل في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت"، بأن الغرض من اتفاقيات مينسك هو محاولة منح أوكرانيا الوقت لتقويتها. كما أضافت أن الجميع فهم أن المشكلة لم تحل وأن الصراع مجمّد. كما أعربت عن رأي مفاده أنه في عام 2014 لم يتمكن الناتو من تزويد كييف بالأسلحة إلى الحد الذي يفعله الحلف الآن.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أيضًا إن ميزة اتفاقيات مينسك تكمن في حقيقة أن كييف حصلت على فرصة لتعزيز إمكاناتها العسكرية.