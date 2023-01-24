ألمانيا تقرر إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

قررت الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد من طراز "2A6"، والتي تدخل في عتاد سلاح القوات الألمانية الحالي، وفق صحيفة "دير شبيجل" الألمانية.



وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر، "القرار اتخذ: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2".



وأضافت أن الحديث يدور عن سلسلة كاملة من الدبابات من طراز ليوبارد "2A6"، والتي تندرج ضمن معدات الجيش الألماني الحالية.



وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات "ليوبارد" أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك.