 بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يناير 2024 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:41 ص

وجه بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصرالأنبا إبراهيم إسحق ، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، والذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان لها اليوم، صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، ويحفظ مصر وشعبها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك