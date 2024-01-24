بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

وجه بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصرالأنبا إبراهيم إسحق ، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، والذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية، في بيان لها اليوم، صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، ويحفظ مصر وشعبها".