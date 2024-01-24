تحرير 717 محضرا تموينيا في دمياط خلال حملات بالنصف الأول من يناير الجاري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملات مكثفة على مدار النصف الأول من الشهر الجاري، حيث تم خلالها تحرير 717 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير 121 محضرًا للمخابز، لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي.

كما تم تحرير 596 محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات، من بينها الغش التجاري، وانتهاء شهادات الصلاحية، ومخالفة أسعار البيع، ولحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وأضاف البيان، أنه تم التحفظ على ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، وضبط 85 كيلو أرز أبيض مجهول المصدر، و109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، و851 كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بشكل دوري.