إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا الغربي

أصيب 5 عمال كانوا عائدين من القاهرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي مدخل بني مزار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل الشيخ فضل بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى محل الواقعة، حيث تبين من المعاينة الأولية أن السبب في الحادث انفجار الإطار الخلفي للسيارة، ما أسفر عنه إصابة كل من "عبد الرحمن حليم محمد، 20 سنة" "أحمد عيد توني، 23 سنة" "حسان عيد حسان، 25 سنة" "سيد أيمن سيد 23 سنة" "محمود سلامة سعد، 26 سنة".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحفظ المرور على السيارة الميكروباص.