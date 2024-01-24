 بحضور السيسي.. مي فاروق تشارك في احتفالية عيد الشرطة بـ«أوبريت غنائي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بحضور السيسي.. مي فاروق تشارك في احتفالية عيد الشرطة بـ«أوبريت غنائي»

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 11:45 ص

شاركت المطربة مي فاروق، في أوبريت غنائي في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة،

واستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن.


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