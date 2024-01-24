الهلال الأحمر: دخول 7 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان

كشف الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى 19 يناير الجاري.

وأكد الهلال الأحمر المصري، في بيان له، عن وصول 528 طائرة إلى مطار العريش الدولي و34 سفينة لعدد من الموانئ المصرية من بينها العريش وبورسعيد والسويس، تحمل مساعدات لصالح قطاع غزة مقدمة من 40 دولة عربية وأجنبية، و13 منظمة إقليمية ودولية.

وأضاف الهلال الأحمر، أنه تم تسليم 7 آلاف و179 شاحنة حملت 111 ألفًا و490 طنًا من المساعدات الإغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة، من بينها 4 آلاف و688 شاحنة حملت 70 ألفًا و608 أطنان من المواد الغذائية، وألف و30 شاحنة حملت 17 ألفًا و363 طنًا من الإمدادات الطبية، وألف و461 شاحنة حملت 23 ألفًا و518 طنا من المواد الإغاثية.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة وصل إلى ألفين و691 شاحنة حملت 37 ألفًا و220 طنًا، بجانب 10 آلاف و4 شاحنات من باقي دول العالم، حملت 13 ألفًا و817 طنًا، فيما قدمت المنظمات الدولية 3 آلاف و484 شاحنة حملت 60 ألفًا و453 طنًا.