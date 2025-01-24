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حدد مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الأسباب التي دفعت ناديه للتعاقد مع المهاجم السلوفيني نايتس جراديشار.

صرح مختار عبر قناة الأهلي مساء اليوم الجمعة "جراديشار صفقة بالمواصفات التي طلبها المدير الفني مارسيل كولر، فهو مهاجم محطة يجيد الاحتفاظ بالكرة بين قدميه كما أنه هداف مميز".

وأضاف "هذه الصفقة بداية لتعزيزات قادمة ومميزة، وبإذن الله هناك محاولات لإتمام صفقات أخرى خلال الفترة الحالية رغم ضيق الوقت".

وبرر مختار مختار تأخر الأهلي في حسم الصفقات الشتوية، قائلا"اسم الأهلي كبير جدا، وكان هناك ثلاث صفقات اتفقنا عليها في ديسمبر، ولكن مع متابعة الأندية واللاعبين لأخبار الانتقالات تغيرت المطالب المادية إلى ضعفين أو ثلاثة".

وأتم مختار "لقد طمعوا في الأهلي وطالبوا بمبالغ كبيرة، وواجهنا صعوبة كبيرة مما أفسد أكثر من صفقة".

وأعلن الأهلي مساء اليوم الجمعة عن صفقتين باستعارة مصطفى العش مدافع زد لنهاية الموسم الجاري، والتعاقد مع المهاجم السلوفيني نايتس جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف.