ما عدد الأسرى الأجانب الذين سيفرج عنهم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن سبعة أسرى يحملون جنسيات أجنبية محتجزين لدى حركة حماس سيُفرج عنهم خلال المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، وليس في المرحلة الأولى كما كان متوقعا.

وأوضح المصدر انه سيتم إعادة جثث الأسرى الأجانب الذين فارقوا الحياة إلى إسرائيل في المرحلة الثالثة من الصفقة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

هذا وتبدأ المرحلة الثانية من الصفقة بعد مرور 42 يوما من تنفيذ المرحلة الأولى، أي في الأول من مارس المقبل.

وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس ولم يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.

كما ستشمل المرحلة الثالثة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين الذين فارقوا الحياة ولم يتم إعادة جثامينهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وتبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من بدء تنفيذ المرحلة الأولى، أي الموافق 3 فبراير المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات التفصيلية حول كيفية تنفيذ هذه المرحلة.