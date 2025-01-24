وزير الخارجية: لم يعد هناك أي ذريعة الآن لاستمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه «لا توجد أي ذريعة الآن لأي طرف في أن يوظف معاناة الشعب الفلسطيني سياسيا لخدمة أي أجندة أخرى؛ فهذا الأمر لم يعد مقبولا».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد»: «نأمل أن يتم التوقف تمامًا عن استهداف السفن في البحر الأحمر، وتأكيد مبدأ حرية الملاحة»، لافتا إلى خسارة مصر 8 مليارات دولار نتيجة الوضع شديد التوتر في منطقة البحر الأحمر وعسكرة المنطقة.

وأكد أن «بعد الجهد المصري العظيم للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين؛ آن الأوان أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم التوقف الكامل عن استهداف أي سفن تجارية، فلم يعد هناك أي مبرر أو ذريعة لذلك».

ونوه أن أمن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة وليس لأي طرف آخر، متابعا: «لابد من ضمان حرية الملاحة بشكل كامل، فلم يعد هناك أي ذريعة لاستهداف السفن بعد وقف معاناة الأشقاء في غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت فيه مصر الدور الأهم مع الشقيقة قطر والولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح أن مصر ستمضي قدمًا في العمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتزام كل طرف بمسئولياته لتنفيذ الاتفاق، معربًا عن أمله في خفض حدة التوتر والتصعيد حتى يتم التركيز على إزالة الركام في قطاع غزة وإعانة وإغاثة الأشقاء في غزة إنسانيًا وطبيًا.

واختتم مشددا أن «على كل الأطراف الإقليمية والدولية أن تركز فقط على دعم الشعب الفلسطيني وألا تخذله كما خذله المجتمع الدولي على مدار 15 شهرًا من العدوان والاستهداف».