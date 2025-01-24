الأمم المتحدة: المساعدات تصل لمناطق صعبة في غزة بعد وقف النار

أفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة(أوتشا) يوم الخميس أن كميات كبيرة من المساعدات تدخل غزة وتصل إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها قبل وقف إطلاق النار.

وقال المكتب: "إن الزيادة في الإمدادات التي تدخل غزة يوميا وعودة القانون والنظام قد سمحت للمنظمات الإنسانية بتوسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بشكل كبير".

وأكدت الأمم المتحدة أن 653 شاحنة مساعدات على الأقل دخلت غزة يوم الخميس، وفقا لـ(اوتشا)، مضيفا أن جميع المساعدات تدخل غزة عبر المعابر من إسرائيل، بينما لا يزال المعبر المباشر بين مصر وغزة مغلقا تحت سيطرة القوات الإسرائيلية. وتأتي المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدول الأخرى والقطاع الخاص.

وقال أوتشا إنه تم لأول مرة منذ وقف إطلاق النار تسليم سبع شاحنات وقود إلى شمال غزة بواسطة شركاء إنسانيين تابعين للأمم المتحدة.وتضمن هذا التسليم 23 ألف لتر من الوقود تم توصيلها إلى 20 منشأة صحية في مدينة غزة، وهو ما يكفي لتشغيلها لمدة أسبوع تقريبا.

وأشار المكتب إلى أن شحنات الوقود في وسط وجنوب غزة تسهم في تشغيل آبار المياه ومحطات تحلية المياه ومضخات الصرف الصحي، كما استأنف الشركاء في تلك المناطق توزيع المواد الغذائية الشهرية بكامل الحصص.

ومنذ وقف إطلاق النار، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم الشاحنات التي تدخل غزة تحمل الطعام، لكن من المتوقع وصول مزيد من الأدوية ومواد الإيواء في الأيام القادمة.