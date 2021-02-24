التحقيق مع النجم الفرنسي جيرار ديبارديو في تهم اغتصاب

قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يخضع للتحقيق في فرنسا بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء جنسي.

وبدأت هذه الإجراءات في منتصف ديسمبر، بحسب دوائر قضائية، ونفى الممثل هذه المزاعم حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" عن محامي ديبارديو.

وانطلقت التحقيقات الأولية في القضية مرة أخرى في الصيف بعد توقف القضية الأولى، وقد تؤدي الإجراءات الحالية إلى محاكمة جنائية إذا رأى قضاة التحقيق في النهاية أدلة كافية ضد ديبارديو.

وديبارديو هو أحد أشهر الممثلين في فرنسا، والمعروف بلعب دور سيرانو دي بيرجراك وأوبليكس والكونت دي مونت كريستو من بين أدوار أخرى.