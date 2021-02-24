المشتبه به في قتل الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا يعترف بجريمته

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أقر فينس موسكات، وهو واحد من ثلاثة متهمين بقتل الصحفية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017، بارتكاب جريمته.

وقال موسكات للمحكمة اليوم الثلاثاء إنه يعترف بجميع التهم، في تطور مفاجئ قد يكون حاسما في قضية القتل البارزة.

وموسكات هو واحد من ثلاثة رجال متهمين بزرع وتفجير القنبلة التي قتلت كاروانا جاليزيا في سيارتها في أكتوبر 2017.

ويواجه رجل رابع، هو رجل الأعمال يورجن فينيش، اتهاما بدفع أموال للرجال الثلاثة لتنفيذ عملية الاغتيال.

وأخبر ممثلو الادعاء المحكمة أنهم سيقدمون طلبا مشتركا مع محامي موسكات لإصدار الحكم، في إشارة إلى أن موسكات تفاوض على اتفاق لتخفيف العقوبة مقابل الاعتراف بالذنب.

عندما سجل موسكات اعترافه، داهم رجال الشرطة موقعا لم يتم الكشف عنه واعتقلوا ثلاثة رجال يُعتقد أنهم قدموا القنبلة المستخدمة لقتل كاروانا جاليزيا، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا".

ومن المفهوم أن موسكات لديه معلومات تربط هؤلاء الرجال الثلاثة بجريمة قتل كاروانا جاليزيا بالإضافة إلى عمليات قتل أخرى في مالطا، بما في ذلك مقتل المحامي كارمل تشيركوب عام 2015.